Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Tag der Freizeit / Zu Gast: Rudi Carrell

DittscheStaffel 1Folge 9vom 18.12.2024
Tag der Freizeit / Zu Gast: Rudi Carrell

Tag der Freizeit / Zu Gast: Rudi CarrellJetzt kostenlos streamen

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Folge 9: Tag der Freizeit / Zu Gast: Rudi Carrell

30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Dittsche ist geknickt: Die Nationalelf und der HSV verweigern ihre Arbeit. Zu Gast ist Rudi Carrell. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 02. Mai 2004.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Dittsche
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Alle 20 Staffeln und Folgen