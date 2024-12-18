Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 3: Heino
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche ist erstaunt: Heino, einer der größten Deutschen, darf nicht Ehrenbürger von Bad Münstereifel werden. Zu Gast: Oscar Umpierrez.Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 14. März 2004.
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004