Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 2: Käpt'n Blaubär
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche hat eine Käpt’n Blaubär-Puppe mitgebracht und fragt Ingo, wer das wohl sein könnte. Käpt’n Blaubar, erkennt Ingo richtig. Zu Gast: Rainer Heinsohn. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 07. März 2004.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004