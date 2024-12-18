Sachsen-Paule bei Big BrotherJetzt kostenlos streamen
Folge 5: Sachsen-Paule bei Big Brother
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Letzte Woche ist Sachsen-Paule in den Big-Brother-Container eingezogen. Dittsche findet dieser sehe so aus wie der Eiskunstläufer Stefan Lindemann. Zu Gast: Barbara Socha. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 28. März 2004.
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004