Donauinselfest 2026: ZartmannJetzt kostenlos streamen
Donauinselfest
Folge vom 03.07.2026: Donauinselfest 2026: Zartmann
82 Min.Folge vom 03.07.2026
Im Sommer 2025 war Zartmann aus Radio und Streaming kaum wegzudenken. Der Musiker landete einen großen Erfolg in den deutschsprachigen Charts und begeisterte ein breites Publikum. Sein Song "tau mich auf" wurde zum meistgestreamten Titel des Jahres. Auch am Donauinselfest sorgte er für ausgelassene Stimmung beim Publikum.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2026: ORF 1