Donauinselfest
Folge vom 05.07.2026: Donauinselfest 2026: PÄM
51 Min.Folge vom 05.07.2026
Die Kunstfigur PÄM ist mehr als eine Sammlung starker Songs – es ist ein Manifest für Frauenpower, radikale Selbstliebe und gegen gesellschaftliche Normen. Die niederösterreichische Künstlerin feiert darauf Body Positivity ohne Filter und erinnert daran, dass Echtheit immer stärker ist als fremde Zuschreibungen. Mit purer Energie, Humor und Selbstbewusstsein schafft sie Musik, die Herzen erreicht und den Status quo herausfordert. Eine klangvolle Rebellion, die leise Stimmen lauter macht und zeigt: So wie man ist, ist man genau richtig – und diesmal auf dem Donauinselfest. Bildquelle: APA-Images / APA / FLORIAN WIESER
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2026: ORF 1