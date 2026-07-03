Donauinselfest 2026: Giant RooksJetzt kostenlos streamen
Donauinselfest
Folge vom 03.07.2026: Donauinselfest 2026: Giant Rooks
74 Min.Folge vom 03.07.2026
Mit neuer Musik meldete sich die Band "Giant Rooks" zurück und lieferte mit "Want It Back" auf dem Donauinselfest ab. Musikalisch bleibt die Band ihren Wurzeln treu und entwickelt gleichzeitig ihren Sound weiter. Auch bei Konzerten gehört die Gruppe seit Jahren zu den international erfolgreichsten Indie-Achts aus Deutschland.
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