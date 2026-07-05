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Donauinselfest

Donauinselfest 2026: NESS

ORF1Folge vom 05.07.2026
Donauinselfest 2026: NESS

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Donauinselfest

Folge vom 05.07.2026: Donauinselfest 2026: NESS

68 Min.Folge vom 05.07.2026

Auf dem größten Open-Air-Festival Europas steht NESS für modernen Pop aus Österreich. Die erfolgreiche Singer-Songwriterin hat sich im gesamten deutschsprachigen Raum eine starke Fanbase aufgebaut. Ihre Songs verbinden große Pop-Refrains mit radikaler Ehrlichkeit und machen sie zu einer der spannendsten Stimmen ihrer Generation. Bildquelle: APA-Images / APA / FLORIAN WIESER

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