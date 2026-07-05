Donauinselfest
Folge vom 05.07.2026: Donauinselfest 2026: KAMRAD
89 Min.Folge vom 05.07.2026
Der internationale Durchbruch gelang KAMRAD mit "I Believe" - "Feel Alive" und "Be Mine" wurden europaweite Hits. Nach Tourneen und Festivals überzeugte er zudem als Coach bei "The Voice of Germany". Seine Mischung aus Authentizität und Energie macht seine Shows zu einem Live-Erlebnis. Genau diese Mischung macht auch seine Shows besonders und begeistert Fans in ganz Europa und endlich auch auf dem Donauinselfest. Bildquelle: APA-Images / APA / FLORIAN WIESER
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