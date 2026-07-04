Donauinselfest 2026: Gert Steinbäcker & BandJetzt kostenlos streamen
Donauinselfest
Folge vom 04.07.2026: Donauinselfest 2026: Gert Steinbäcker & Band
88 Min.Folge vom 04.07.2026
Gert Steinbäcker, das "S" von STS, kehrt auf die Bühne zurück. Als eine der prägenden Stimmen der österreichischen Musikgeschichte begeistert er mit zeitlosen Songs wie "Großvater", "Die Sunn übern Meer" oder "Irgendwann bleib i dann dort". Bildquelle: ORF
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