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Donauinselfest

Donauinselfest 2026: Gert Steinbäcker & Band

ORF1Folge vom 04.07.2026
Donauinselfest 2026: Gert Steinbäcker & Band

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Donauinselfest

Folge vom 04.07.2026: Donauinselfest 2026: Gert Steinbäcker & Band

88 Min.Folge vom 04.07.2026

Gert Steinbäcker, das "S" von STS, kehrt auf die Bühne zurück. Als eine der prägenden Stimmen der österreichischen Musikgeschichte begeistert er mit zeitlosen Songs wie "Großvater", "Die Sunn übern Meer" oder "Irgendwann bleib i dann dort". Bildquelle: ORF

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