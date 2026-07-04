Donauinselfest 2026: Earth, Wind & Fire ExperienceJetzt kostenlos streamen
Donauinselfest
Folge vom 04.07.2026: Donauinselfest 2026: Earth, Wind & Fire Experience
80 Min.Folge vom 04.07.2026
"September", "Boogie Wonderland", "After the Love Has Gone“ oder "Let’s Groove" – die "Earth, Wind & Fire Experience" bringt den legendären Sound der Kultband zurück auf die Bühne. Unter der Leitung des ehemaligen EWF-Gitarristen Al McKay spielt die hochkarätige Tourband auf der Radio Wien Festbühne am Donauinselfest und liefert Funk- und Soulklassiker. Bildquelle: ORF
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