Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Donauinselfest

Donauinselfest 2026: My Ugly Clementine

ORF1Folge vom 03.07.2026
Donauinselfest 2026: My Ugly Clementine

Donauinselfest 2026: My Ugly ClementineJetzt kostenlos streamen

Donauinselfest

Folge vom 03.07.2026: Donauinselfest 2026: My Ugly Clementine

77 Min.Folge vom 03.07.2026

"My Ugly Clementine" verbindet Indie, Pop und Garage-Rock mit Texten über Feminismus, Empowerment und Gleichberechtigung. Die Wiener Band wurde unter anderem mit einem Amadeus Austrian Music Award ausgezeichnet und von FM4 zur "Band des Jahres 2020" gekürt. Auch am Donauinselfest überzeugten sie mit feministischen Rockklängen.

Alle verfügbaren Folgen