Donauinselfest 2026: My Ugly ClementineJetzt kostenlos streamen
Donauinselfest
Folge vom 03.07.2026: Donauinselfest 2026: My Ugly Clementine
77 Min.Folge vom 03.07.2026
"My Ugly Clementine" verbindet Indie, Pop und Garage-Rock mit Texten über Feminismus, Empowerment und Gleichberechtigung. Die Wiener Band wurde unter anderem mit einem Amadeus Austrian Music Award ausgezeichnet und von FM4 zur "Band des Jahres 2020" gekürt. Auch am Donauinselfest überzeugten sie mit feministischen Rockklängen.
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