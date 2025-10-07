Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 1: Tod im Kinderbett
46 Min.Folge vom 07.10.2025Ab 12
Als Audreys Mann Vincent eines Morgens nicht mit ihr zusammen aufwacht, denkt sie sich nichts weiter und lässt ihn schlafen. Als sie ihn allerdings am Nachmittag endlich wecken will, reagiert er nicht - Vincent ist tot. Was brachte den 59-Jährigen um? Die acht Monate alte Melanie erlitt ein ähnliches Schicksal: Mutter Deborah fand ihr Baby leblos in der Wiege und fürchtet nun, dass Melanies Zwillingsschwester dasselbe bevorsteht.
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nent Studios UK Ltd.