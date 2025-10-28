Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 8: Der letzte Ausweg
46 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12
Ein Fußgänger entdeckt den leblosen Körper von David Jacoby, der über einem Brückengeländer hängt. Offenbar starb der leidenschaftliche Jäger an einem Kopfschuss. Zunächst sieht alles nach Mord aus, doch dann wendet sich das Blatt ... Christopher Castro feierte exzessiv seinen College-Abschluss in einer Bar. Am nächsten Tag ist er tot. War sein Alkoholkonsum der Grund dafür?
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Nent Studios UK Ltd.