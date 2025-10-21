Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 7: Hilflos und verloren
47 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12
Seine Mutter findet den dreijährigen Robbie tot in seinem Bett. Einige Tage zuvor klagte er über Bauchweh und übergab sich nachts. Das Kind sieht - bis auf ein Hämatom am Bauch - völlig gesund aus. Doch Dr. G macht eine schreckliche Entdeckung ... Stefano Medina bricht urplötzlich zusammen und stirbt im Krankenhaus. Sein Lebenswandel war mehr als ungesund, doch war das auch die Ursache für seinen Tod?
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Copyrights:© Nent Studios UK Ltd.