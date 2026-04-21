Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 2: Tödliche Dosis
47 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12
Eines Abends steht ein blutüberströmter Mann vor Debbie Balcoms Tür, starrt sie an und geht wieder. Kurz darauf wird seine Leiche nahe Debbies Haus gefunden. Sein Bruder gibt an, dass der Mann von seiner Ex-Frau ermordet wurde. Ein kniffliger Fall für Dr. G ... Auch der Tod von Michelle Rhone stellt die Pathologin vor ein Rätsel: Die junge Mutter starb kurz nach einer Fettabsaugung am Bauch unter heftigen Schmerzen.
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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
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Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 3-9: Nent Studios UK Ltd. & © Season 4: Videorechte: Nent Studios UK Ltd., Bildrechte: MMXI ATLAS MEDIA CORPORATION