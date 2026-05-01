Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 9: Der Schein trügt
45 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
Die Großmutter von Maria Flores steht unter Schock: Sie fand ihre Enkelin tot auf dem Küchenboden. Im Gegensatz zur Großmutter weiß Dr. G, dass Maria Alkohol und Drogen nicht abgeneigt war. Der Autopsie-Befund ist dennoch eine Überraschung ... Als Jason Wright spontan seinen Bruder Dylan besuchen will, macht er eine grausige Entdeckung: Dylan und seine Freundin Carla wurden mit einer einzigen Kugel erschossen - während sie Sex hatten.
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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
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Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-9: Nent Studios UK Ltd. & © Season 4: Videorechte: Nent Studios UK Ltd., Bildrechte: MMXI ATLAS MEDIA CORPORATION