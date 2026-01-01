Dr. House
Folge 1: Schmerzensgrenzen
43 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 12
Als die Kindergärtnerin Rebecca Adler plötzlich vor ihrer Klasse zusammenbricht, gehen die Ärzte zunächst von einem Gehirntumor aus. Als sich dieser Verdacht nicht bestätigt, gelingt es Dr. Wilson, Dr. House für den Fall zu interessieren. Dieser lässt seine Kollegen kurzerhand in Adlers Wohnung einbrechen, um nach Krankheitserregern zu suchen. Schon bald hat House eine Theorie - und bringt die Patientin mit seiner Behandlung beinahe um ...
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
