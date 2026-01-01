Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. House

Schmerzensgrenzen

Staffel 1Folge 1vom 28.01.2026
Schmerzensgrenzen

Dr. House

Folge 1: Schmerzensgrenzen

43 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 12

Als die Kindergärtnerin Rebecca Adler plötzlich vor ihrer Klasse zusammenbricht, gehen die Ärzte zunächst von einem Gehirntumor aus. Als sich dieser Verdacht nicht bestätigt, gelingt es Dr. Wilson, Dr. House für den Fall zu interessieren. Dieser lässt seine Kollegen kurzerhand in Adlers Wohnung einbrechen, um nach Krankheitserregern zu suchen. Schon bald hat House eine Theorie - und bringt die Patientin mit seiner Behandlung beinahe um ...

sixx
