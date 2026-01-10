Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. House

sixxStaffel 1Folge 3vom 04.02.2026
Folge 3: Das Ende danach?

43 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Brandon, ein College-Student, verliert nach dem Sex mit seiner Freundin Mindy das Bewusstsein. Mit Husten, Ausschlag, Fieber und Bauchschmerzen findet sich der Teenager im Krankenhaus wieder. Da die Kombination der Symptome den Ärzten Rätseln aufgibt, übernimmt schließlich House widerwillig den Fall. Die Behandlung mit Antibiotika führt zu Nierenversagen und zu einer akuten Verschlechterung von Brandons Zustand. Schon bald hat House eine Theorie ...

