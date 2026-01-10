Dr. House
Folge 8: Geiz ist Gift
Der Highschool-Schüler Matt Davis bricht während einer Prüfung zusammen. Foreman präsentiert House den Fall - dieser tippt auf Drogenmissbrauch. Er schickt Cameron und Foreman los, um das Zimmer des Jungen zu untersuchen. In der Küche finden die beiden kontaminierte Tomatensoße, doch die inzwischen eingetretenen Krampfanfälle des Patienten deuten eher auf eine Vergiftung durch Pestizide hin. Wenig später wird ein weiterer Junge mit denselben Symptomen eingeliefert ...
