Dr. House
Folge 5: Nur die Braut Christi?
43 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12
Es ist Weihnachten und House muss sich mit langweiligen Akten herumquälen. Und es kommt noch schlimmer: Er muss sich kurz vor Feierabend mit Patienten auseinandersetzen. Eine Nonne klagt über Stigmata-ähnliche Male an den Händen. House' Behandlung führt zu einer akuten Verschlechterung ihres Zustandes - die Schwester bricht mit Atemnot und Herzrasen zusammen. Während Cuddy von einem Behandlungsfehler ausgeht, suchen House und sein Team nach den Ursachen der Symptome ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited
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