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Dr. House

Nur die Braut Christi?

sixxStaffel 1Folge 5vom 11.02.2026
Nur die Braut Christi?

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Dr. House

Folge 5: Nur die Braut Christi?

43 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12

Es ist Weihnachten und House muss sich mit langweiligen Akten herumquälen. Und es kommt noch schlimmer: Er muss sich kurz vor Feierabend mit Patienten auseinandersetzen. Eine Nonne klagt über Stigmata-ähnliche Male an den Händen. House' Behandlung führt zu einer akuten Verschlechterung ihres Zustandes - die Schwester bricht mit Atemnot und Herzrasen zusammen. Während Cuddy von einem Behandlungsfehler ausgeht, suchen House und sein Team nach den Ursachen der Symptome ...

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