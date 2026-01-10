Dr. House
Folge 6: Schizophren?
42 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12
Bei Lucy Palmeiro wurde vor einiger Zeit Schizophrenie diagnostiziert. Als sie mit Atemstillstand zusammenbricht, landet sie schließlich in House' Abteilung. Während seine Kollegen davon überzeugt sind, dass sich House nur aufgrund ihrer psychischen Probleme für die Patientin interessiert, lässt sich dieser tatsächlich freiwillig auf ein Gespräch mit der Patientin ein. Und auch Lucys sorgsamer Sohn Luke scheint bei House sofort einen Stein im Brett zu haben ...
