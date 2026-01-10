Dr. House
Folge 17: Versteckte Wahrheit
Der schwarze Präsidentschaftskandidat Gary H. Wright hat während einer wichtigen Rede mit Übelkeit zu kämpfen und bricht schließlich zusammen. Vogler besteht darauf, dass House den Fall übernimmt. Außerdem stellt er House vor die Wahl: Entweder, er hält bei einem Ärztekongress eine Lobrede auf ein neues Medikament, das Voglers Konzern entwickelt hat, oder House muss endgültig einen seiner Mitarbeiter feuern ...
Dr. House
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Copyrights:© Universal Studios Limited
