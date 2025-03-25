Fremd - und nicht gut gegangenJetzt kostenlos streamen
Dr. House
Folge 7: Fremd - und nicht gut gegangen
43 Min.Folge vom 25.03.2025Ab 12
Elise Snow schläft durchschnittlich 18 Stunden am Tag und zeigt sich ungewöhnlich reizbar. House tippt zunächst auf Depression und weigert sich, den Fall genauer zu analysieren. Doch Cameron zeigt sich hartnäckig und besteht auf weitere Untersuchungen. Neben psychischen Problemen kann auch bald Krebs ausgeschlossen werden. Der nächste Verdacht des Teams fällt auf die Afrikanische Schlafkrankheit ...
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Dr. House
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1, Season 8: NBC UNIVERSAL International GmbH & © Season 2-7: Universal Studios Limited
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