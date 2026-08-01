Staffel 1Folge 10vom 12.08.2026
Unter anderen UmständenJetzt kostenlos streamen
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 10: Unter anderen Umständen
45 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6
Dr. Quinn staunt nicht schlecht, als sie in der Scheune einen bewaffneten Mann mit einem Säugling entdeckt. Da das Baby krank zu sein scheint, bietet sie den beiden Unterschlupf für die Nacht an. Am nächsten Morgen ist der Eindringling verschwunden, hat jedoch das Kind zurückgelassen. Dr. Quinn tut nun alles in ihrer Macht stehende, um dem Kleinen ein neues Zuhause zu verschaffen, was aufgrund seiner indianischen Abstammung jedoch aussichtslos scheint.
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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-6: CBS International Television