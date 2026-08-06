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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 6vom 06.08.2026
Eine missglückte Erbschaft

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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 6: Eine missglückte Erbschaft

45 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 6

Loren Bray zieht sich beim Versuch, ein Klavier zu heben, schlimme Verletzungen zu. Nachdem er aber eine Behandlung durch Dr. Quinn nicht zulässt, schließt er mit dem Leben ab und macht sich daran, seinen letzten Willen zu Papier zu bringen. Dadurch erfährt er, dass das Grundstück seiner verstorbenen Frau noch ihm gehört - was Sully aber anders sieht.

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