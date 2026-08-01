Staffel 1Folge 9vom 11.08.2026
Der WunderheilerJetzt kostenlos streamen
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 9: Der Wunderheiler
46 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
Wunderheiler Eli Jackson ist in der Stadt und überzeugt die Einwohner, sich auf Wundermittel, die angeblich auf einen Indianer-Stamm zurückzuführen sind, zu verlassen und auf konventionelle Methoden zu verzichten. Als Myra an Krebs erkrankt und Hank davon überzeugt ist, dass die Wundermedizin ausreicht, um den Tumor zu heilen, sieht sich Dr. Quinn gezwungen, einzugreifen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: CBS International Television