Staffel 1Folge 18vom 24.08.2026
Bilder vom FriedenJetzt kostenlos streamen
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 18: Bilder vom Frieden
46 Min.Folge vom 24.08.2026Ab 6
Der Kriegsfotograf Daniel Watkins schlägt in Colorado Springs auf und möchte nach den vielen Gräueln, die er gesehen hat, Bilder von der gesamten Bevölkerung und ihrem friedlichen Alltag machen. Doch einige Bürger sind der Meinung, dass Indianer, Schwarze und Immigranten nichts auf den Fotos verloren hätten. Dr. Quinn will diese Ungerechtigkeit nicht hinnehmen und kämpft dafür, dass alle eine Chance bekommen, sich fotografieren zu lassen.
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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-6: CBS International Television