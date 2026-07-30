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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 5vom 05.08.2026
Das Gesetz der Straße

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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 5: Das Gesetz der Straße

45 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6

Viele der Familien, die nach Colorado Springs ausgewandert sind, müssen nun mangels Arbeit Hunger leiden. Auch Jons Schwester Ingrid und deren Familie kommen nicht zurecht, doch Jon will sich nicht helfen lassen und derjenige sein, der für seine Familie sorgt. Als Matthew ihn zu Olive mitnimmt, um bei Reparaturen zu helfen, beschließen die beiden, eine von Olives Kühen zu schlachten. Mit verheerenden Folgen ...

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