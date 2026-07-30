Staffel 1Folge 5vom 05.08.2026
Das Gesetz der StraßeJetzt kostenlos streamen
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 5: Das Gesetz der Straße
45 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6
Viele der Familien, die nach Colorado Springs ausgewandert sind, müssen nun mangels Arbeit Hunger leiden. Auch Jons Schwester Ingrid und deren Familie kommen nicht zurecht, doch Jon will sich nicht helfen lassen und derjenige sein, der für seine Familie sorgt. Als Matthew ihn zu Olive mitnimmt, um bei Reparaturen zu helfen, beschließen die beiden, eine von Olives Kühen zu schlachten. Mit verheerenden Folgen ...
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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-6: CBS International Television