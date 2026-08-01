Staffel 1Folge 15vom 19.08.2026
Traum und HochzeitJetzt kostenlos streamen
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 15: Traum und Hochzeit
46 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 6
Nachdem sie eine romantische Geschichte in der Zeitung gelesen hat, beginnt Colleen für Sully zu schwärmen. In der Hoffnung, seine Aufmerksamkeit zu erlangen, geht sie in die Berge und lässt sich in einer halbverfallenen Hütte nieder. Sully sollte sie nun im besten Fall aus der Hütte befreien und wieder zurück in den Ort bringen. Als jedoch ein heftiger Sturm heranzieht, wird es für Colleen lebensgefährlich.
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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-6: CBS International Television