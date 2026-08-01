Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 8vom 10.08.2026
Tödliches Wasser

Tödliches WasserJetzt kostenlos streamen

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 8: Tödliches Wasser

45 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 6

In Colorado Springs macht sich Panik breit: Immer mehr Menschen weisen dieselben Krankheitssymptome auf, was Dr. Quinn hellhörig macht und die Wasserquelle der Stadt dahinter vermuten lässt. Tatsächlich zeigt eine Probe an, dass sich Quecksilber im Wasser befindet. Die Ursache dahinter scheint Hardings Erzmühle zu sein - der verbietet jedoch jeglichen Zugang zu seinem Grundstück.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
SAT.1 GOLD

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Alle 1 Staffeln und Folgen