Staffel 1Folge 13vom 17.08.2026
Auf KandidatensucheJetzt kostenlos streamen
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 13: Auf Kandidatensuche
46 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12
Die Kinder von Dr. Quinn finden es sei höchste Zeit, dass ihre Mama heiratet und machen sich auf die Suche nach geeigneten Kandidaten. Nachdem er einen Kunden mit einem Rasiermesser verletzt hatte und dieser an einer Blutvergiftung starb, ertränkt der Friseur Jake nun seinen Frust in Hochprozentigem. Das bringt ihn mit einer schweren Alkoholvergiftung direkt in die Hände der Ärztin.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: CBS International Television