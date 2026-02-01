Dragonball
Folge 18: Geschwister unter sich
21 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 6
Dracula schien im Kampf um den letzten Dragonball schon ein schwerer Gegner gewesen zu sein. Doch jetzt bekommt es Yamchu mit jemandem zu tun, den er nicht mal sehen kann! Wie soll er das Duell gegen einen Unsichtbaren gewinnen?
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation