Dragonball

Staffel 3Folge 18vom 19.02.2026
Folge 18: Geschwister unter sich

21 Min.Ab 6

Dracula schien im Kampf um den letzten Dragonball schon ein schwerer Gegner gewesen zu sein. Doch jetzt bekommt es Yamchu mit jemandem zu tun, den er nicht mal sehen kann! Wie soll er das Duell gegen einen Unsichtbaren gewinnen?

