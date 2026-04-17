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Dragonball

Alarm am Bratpfannenberg

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 27vom 17.04.2026
Alarm am Bratpfannenberg

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Folge 27: Alarm am Bratpfannenberg

21 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 6

Nach dem Kampf gegen Piccolo kommt Goku mit Chichi am Schloss des Rinderteufels an. Endlich wollen beide ihre Hochzeit planen. Doch dann bricht ein Erdbeben aus, Chichis Vater kann sich nicht aus dem brennenden Schloss retten.

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