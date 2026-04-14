Dragonball
Folge 22: Das Super-Kamehame-Ha
21 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12
Goku ist im Zwiespalt. Einerseits muss er Piccolo unbedingt besiegen, andererseits will er Gott nicht verletzen, der sich ja in Piccolos Körper befindet. Doch dann hat Kuririn eine tolle Idee ...
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Dragonball
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5: Bird Studio/Shueisha, Toei Animation