Dragonball
Folge 14: Der ignorante Meister
21 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12
Was ist nur mit diesem Tao Bai Bai los? Obwohl er gegen Tenshinhan deutlich unterlegen ist und wegen irregulären Waffeneinsatzes disqualifiziert wurde, will er seine Niederlage einfach nicht anerkennen! Woher kommt der große Hass, der ihn antreibt? Anschließend muss sich Goku gegen das unbekannte Mädchen durchsetzen, das niemand zu kennen scheint ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Dragonball
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 5: Bird Studio/Shueisha, Toei Animation