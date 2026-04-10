Dragonball
Folge 18: Son-Goku packt aus
21 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12
Zunächst sieht es im Duell so aus, als wäre Tenshinhan schneller als Goku. Dann bittet dieser um eine Pause und legt insgesamt 100 Kilo an Trainingsgewichten ab, die er in seiner Ausrüstung versteckt hatte. Kein Wunder, dass er plötzlich viel schneller ist. Doch einen Angriff hat Tenshinhan noch parat ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Dragonball
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Bird Studio/Shueisha, Toei Animation