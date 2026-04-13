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Dragonball

Auf dem Weg ins Finale

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 19vom 13.04.2026
Auf dem Weg ins Finale

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Dragonball

Folge 19: Auf dem Weg ins Finale

21 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12

Tenshinhan versucht seinen letzten Trick: Er teilt seinen Körper in vier Teile mit insgesamt zwölf Augen. Mit dieser Taktik scheint er auch Erfolg zu haben. Findet Goku eine Schwachstelle oder muss er sich geschlagen geben?

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