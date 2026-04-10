Dragonball
Folge 17: Der Freundschaftskampf
21 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12
Yamchu hat erneut keine Chance gegen seinen Gegner. Doch Goku hat so eine Ahnung, dass sich dahinter kein Mensch verbirgt, sondern Kami in menschlicher Gestalt. Anschließend muss Goku selbst gegen seinen Freund Tenshinhan im zweiten Halbfinale in den Ring ...
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Dragonball
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5: Bird Studio/Shueisha, Toei Animation