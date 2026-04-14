Dragonball
Folge 21: Die Zukunft der Welt
21 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12
Nachdem Gott seinen Körper verlassen hat, ist Shen vollkommen desorientiert. Das Turnier strebt unterdessen einem unglaublichen Finale entgegen: Goku trifft auf Piccolo alias Beelzebub.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Dragonball
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5: Bird Studio/Shueisha, Toei Animation