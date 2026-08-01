Antworten und Entscheidung: Wer meint es ernst?Jetzt ohne Werbung streamen
Eden - Du bezahlst für jede Lüge
Folge 15: Antworten und Entscheidung: Wer meint es ernst?
41 Min.Folge vom 03.09.2026Ab 12
Im Raum der Wahrheit gerät besonders Slei unter Druck und auch Samiras Antworten lösen heftige Reaktionen aus. Während sich die Fronten in der Villa weiter verhärten, sucht Coco ihr Glück bei Tarek. Schließlich steht für die Singles die nächste wichtige Entscheidung an, die die Dynamik der Gruppe erneut verändert.
Alle Staffeln im Überblick
Eden - Du bezahlst für jede Lüge
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn