Eden - Du bezahlst für jede Lüge
Folge 16: Neue Versuchungen
42 Min.Folge vom 03.09.2026Ab 12
Charlien und Slei müssen sich dem Lügendetektor stellen und sorgen für Gesprächsstoff in der Villa. Heimlich gepflückte Äpfel bringen weitere Geheimnisse ans Licht, während sich zwischen Julia und Philip die Gefühle vertiefen. Mit Sophie zieht außerdem eine neue Single-Frau ein und bringt frischen Wirbel ins Liebeschaos.
Alle Staffeln im Überblick
Eden - Du bezahlst für jede Lüge
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn