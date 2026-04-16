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Ein Engel auf Erden

Frierendes Herz

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 12vom 16.04.2026
Frierendes Herz

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Ein Engel auf Erden

Folge 12: Frierendes Herz

48 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12

Der etwas zurückgebliebene Arnie läuft seinem lieblosen Vater davon. Mit Kater Thomas lebt der Junge nun auf der Straße. Arnie wünscht sich nichts sehnlicher, als geliebt zu werden, und Engel Jonathan ist für die Erfüllung dieses Wunsches zuständig.

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