Ein Engel auf Erden
Folge 12: Frierendes Herz
48 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12
Der etwas zurückgebliebene Arnie läuft seinem lieblosen Vater davon. Mit Kater Thomas lebt der Junge nun auf der Straße. Arnie wünscht sich nichts sehnlicher, als geliebt zu werden, und Engel Jonathan ist für die Erfüllung dieses Wunsches zuständig.
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Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Beta Film GmbH