Ein Engel auf Erden
Folge 22: Kinder der Liebe
48 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 6
Jonathan und Mark sollen diesmal bei der Renovierung eines Heims für junge Mütter mithelfen. Durch die falschen Anschuldigungen eines Lokalreporters kommt die Heimleiterin Joyce Blair in Bedrängnis, denn die Sponsoren des Heims ziehen ihre Gelder zurück.
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Ein Engel auf Erden
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Beta Film GmbH