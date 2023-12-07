Denn du bist ein Mensch (1): GefangenJetzt kostenlos streamen
Ein Engel auf Erden
Folge 9: Denn du bist ein Mensch (1): Gefangen
47 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 12
Die blinde Rachel hat zufällig den zurückgezogen lebenden Julian kennengelernt. Julian, dessen Gesicht durch ein Geburtsmal schwer entstellt ist, verliebt sich in Rachel. Als er erfährt, dass Rachel durch eine Operation das Augenlicht wiedergegeben werden soll, flüchtet er in ein Versteck im Wald. Als Rachel ihm nacheilt, kommt es zu einem Unglück ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 4-5: Beta Film GmbH