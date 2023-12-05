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Ein Engel auf Erden

Die Erscheinung

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 7vom 05.12.2023
Die Erscheinung

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Ein Engel auf Erden

Folge 7: Die Erscheinung

44 Min.Folge vom 05.12.2023

Der alternde Broadwaystar Fred Fusco spielt in einem religiösen Stück mit pathetischem Ende, in dem er nach seinem Bühnentod ins Jenseits entschwebt. Als Jonathan die Aufführung besucht, macht Fusco eine bemerkenswerte Entdeckung.

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