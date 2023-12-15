Ein Engel auf Erden
Folge 17: Der vergessene Held
48 Min.Folge vom 15.12.2023Ab 12
18 Jahre nachdem Tim Charles jr. in Vietnam gefallen ist, werden seine sterblichen Überreste auf einem Militärfriedhof beigesetzt. Vater Tim Charles sen. nimmt als einziger an der Zeremonie teil.
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Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Beta Film GmbH