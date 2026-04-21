Bis dass der Tod euch scheidetJetzt kostenlos streamen
Ein Engel auf Erden
Folge 15: Bis dass der Tod euch scheidet
45 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 6
Eine Frau, die ihre beste Freundin verloren hat, braucht Trost und Hilfe. Seit Jahren hofft Jane Thompson vergeblich auf ein Wiedersehen mit ihrer Tochter und den Enkelkindern. Das Delikate daran: Jane war zu Jonathans Lebzeiten mit ihm verheiratet! Da Engel jedoch nicht in derselben Gestalt wiederkehren, die sie als Sterbliche auf Erden besaßen, erkennt ihn Jane nicht. Ein harter Job für Jonathan ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Ein Engel auf Erden
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Beta Film GmbH