Ein Engel auf Erden
Folge 13: Wie ein Junges im Nest
47 Min.Folge vom 13.12.2023Ab 6
Der alte Harvey trägt seine Tochter zu Grabe. Er ist nun allein mit seinem Enkelkind, für das er gern sorgen möchte. Weil Harvey keiner geregelten Arbeit nachgeht, bekommt er Probleme mit Miss Muncie vom Sozialamt.
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Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Beta Film GmbH