Ein Engel auf Erden
Folge 6: Der Mann aus dem Kiosk
47 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 6
Um eine ehemalige Super-Baseballmannschaft, die "Toros", steht es schlecht: Der neue Manager ist nur an einem schnellen Geschäft interessiert. Er verkauft die besten Spieler, will den Trainer loswerden und kündigt dem alten Sportler Ted. Dieser verdient mit dem Stadionkiosk seinen Lebensunterhalt. Doch nun greifen Jonathan und Mark ein - und Altmeister Ted kommt noch einmal ganz groß raus ...
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Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2: Beta Film GmbH